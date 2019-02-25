شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

رام الله - دنيا الوطنظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، بعد شهور من إصابتها بمرض السرطان، وإجرائها عملية جراحية، وخضوعها لجلسات "العلاج الكيماوي".وظهرت أسماء الأسد في قرية الشرقلية، بريف حمص، ضمن مشروعها لتوسيع فرص التسليف للحد من الفقر، ومكافحته.وقالت الرئاسة السورية: إن البرنامج الذي أطلق عليه اسم "مشروعي"، استفاد منه 76 ألف شخص، من كافة المحافظات.وأوضحت الرئاسة، أن البرنامج يعمل على تمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية، ومشاريع الثروة الحيوانية.