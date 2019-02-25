الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

رام الله - دنيا الوطنأفرجت السلطات اليمنية عن المصريين المحتجزين في اليمن، بعد التواصل مع السلطات المصرية، تمهيداً لترحيلهم إلى القاهرة.ووفق ما نقلت صحيفة (الوطن) المصرية، فقد قالت زوجة أحد المصريين، إن زوجها اتصل بها هاتفياً، وأكد الإفراج عنه وزملائه، وجار إنهاء الإجراءات لعودتهم إلى مصر، وفقا لجريدة (الوطن) المصرية.وقال سكرتير إعلامي، لدى مدير أمن محافظة عدن خالد السنمي: "حين أغلق العالم أبوابه، فتحت مصر أذرعتها ووطنها وديارها للشعب اليمني، إدارة أمن عدن وبتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية، ومدير أمن العاصمة عدن، استكملت جمع المعلومات من الإخوة المصرين، وكانوا في البحث الجنائي معززين مكرمين، تم نقلهم الآن إلى أحد فنادق العاصمة عدن".وأضاف السنمي: "يتم العمل على استكمال إجراءات سفر الإخوة المصريين، وإعادتهم مكرمين ومعززين إلى أوطانهم".