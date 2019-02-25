شاهد: سيناتور أمريكي يُهدد مادورو بصورة القذافي مضرجاً بالدماء قبل مقتله





ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فقد جاء تهديد السيناتور الأمريكي المؤيد للمعارضة الفنزويلية، عبر حسابه على (تويتر)، ما اعتبره معلقون تهديداً صريحاً للرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو.

واستدرك: "لكن إذا كان هذا صحيحاً، فإنه يكشف أن الاختباء وراء كل تبجحهم العام، هو قلقهم الحقيقي بشأن مستقبلهم".





رام الله - دنيا الوطنهدد السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بصورة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو مضرج بالدماء على أيدي خصومه، الذين اعتقلوه قُبيل قتله.ونشر السيناتور عن ولاية فلوريدا صورة للقذافي أثناء توليه السلطة، وصورة أخرى له وهو غارق في دمائه قُبيل مقتله بعد الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه عام 2011.ورغم أن روبيو نشر الصورتين دون أي تعليق، فإن العديد من النشطاء عبر (تويتر) اعتبروا الأمر تهديداً صريحاً للرئيس الفنزويلي مادورو؛ نظراً للدعم القوي الذي يبديه روبيو للمعارضة الفنزويلية.ففي تغريدة لاحقة، كتب هذا السيناتور: "هناك تقرير مقنع من المطلعين على بواطن الأمور والأسفار، أن عائلة مادورو الإجرامية المتورطة بالاتجار بالمخدرات، غادرت فنزويلا، إذا لم يكن هذا صحيحاً، فمن السهل أن يدحضه".