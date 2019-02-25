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شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
فاجأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعناق عابر.

وجاء عناق ملك البحرين للعاهل السعودي في بداية انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث قام بتقبيله بشكل مفاجئ.

 وعندما حاول الملك سلمان النهوض لمصافحته، رفض ملك البحرين، أن ينهض نظيره من مكانه، ليدور بعدها حوار ودي بينهما لثوان.

شاهد ماذا حدث بين الملكين السعودي والبحريني..

 

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