دولي

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ "صفقة القرن"

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ "صفقة القرن"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس): إن صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير الذي يشرف على ملف سلام الشرق الأوسط، وخطة الرئيس ترامب المعروفة بـ "صفقة القرن" أقلع بصحبة مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ومبعوث الرئيس الأميركي لملف مواجهة إيران، براين هوك، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيقومون بمتابعة "مؤتمر وارسو" الذي انعقد في العاصمة البولندية يومي 13 و 14 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية" إن كوشنر وغرينبلات، سيمارسان ضغوطاً على الدول التي يزورانها وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، والبحرين، وقطر، وعمان من أجل الحصول على التزامات مالية واقتصادية تدعم الشق الاقتصادي من خطة الرئيس ترامب لسلام فلسطيني إسرائيلي، فيما سيركز براين هوك على إقناع زعماء هذه الدول بتمويل التحالف الموجه ضد إيران، كما تم الاتفاق عليه في وارسو.

ونلقت الصحيفة، تصريحاً مقتضباً من الإدارة الأمريكية، أن كوشنير والمستشار الأقدم في البيت الأبيض، في طريقهما إلى الشرق الأوسط؛ لتعزيز الجزء الاقتصادي من خطة الولايات المتحدة التي طال انتظارها للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة: "خلال الجولة التي تستمر أسبوعاً، سيقوم فريق ترامب بقياس مستوى الدعم للجزء الاقتصادي من صفقة القرن التي وضعها ترامب".

ويعتبر السعي للحصول على دعم إقليمي للخطة الاقتصادية، التي من المتوقع أن تتضمن مقترحات تمويل دولية لقطاع غزة المحاصر، خطوة على الطريق للكشف النهائي عن مقترحات ترامب الشاملة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة بصفقة القرن، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي ستنعقد يوم 9 نيسان/ أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق لن يُطلع نظرائه في الدول الخمس على العناصر السياسية للصفقة المقترحة، التي "تغطي جميع القضايا الأساسية في الصراع المستمر منذ عقود".

وعلى الرغم من العمل على الخطة منذ نحو عامين، إلا أن كوشنير لم يفصح بعد عن أي تفاصيل بشأن إطلاقها، ولكن الإدارة الأميركية، نوهت إلى أن ذلك لن يحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية.

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