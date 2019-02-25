بسبب إيران.. مدير جهاز مخابرات عالمية زار إسرائيل سراً

كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، عن تفاصيل زيارة مديرة إحدى المخابرات الدولية لإسرائيل سراً للحديث عن إيران.





وقالت الصحيفة، إن مدير المخابرات البريطانية (MI6)، أليكس يونغر، زار إسرائيل سراً هذا الأسبوع للاجتماع مع نظرائه الإسرائيليين، بشأن احتمال خرق إيران لصفقة نووية، عام 2015.







وأضافت أنه على الرغم من أن إسرائيل، كانت تُحذر العالم من أن طهران ستجد وسائل للغش في الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه، في العام 2015 ، فإن المملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، استمرت في دعم هذا الاتفاق، بل وحتى معارضة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الصحيفة، أن مدير الجهاز البريطاني، التقى رئيس الموساد، الجنرال يوسي كوهين، مشيرةً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية، ترجّح أن إيران تستعد لتجديد تخصيب اليورانيوم في إطار بنود الصفقة، ولدى بريطانيا ما يؤكد صحة هذه الأنباء.