شاهد: العاهل السعودي يُخطئ بحدود دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أقدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على خطأ أثناء حديثه عن حدود دول فلسطين، داعياً لإقامتها على حدود أخرى غير حدود 1967.





وقال الملك سلمان، خلال حديثه في القمة العربية الأوروبية، أمس الأحد، إنه مع استعادة الشعب الفلسطينية لحقوقه، وجدد تأكيده لما وصفها مواقف المملكة الثابتة بإقامة دولة فلسطينية على حدود "1937".







وتتبنى السعودية موقف المبادرة العربية القائمة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها بعد هذا التاريخ، كشرط لإقامة علاقات معها.







