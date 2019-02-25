عائلة يهودية تعتنق الدين الإسلامي وتنتقل للعيش في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ (13): إن عائلة يهودية من مدينة إيلات، وبشكل مفاجئ، أشهرت إسلامها، وتركت الدين اليهودي.





وأوضحت القناة، أن العائلة قررت الانتقال للسكن في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك بعد اعتناقها الإسلام.







وأضافت القناة: "قررت العائلة ترك مدينة إيلات، والإنتقال للعيش في مدينة الخليل العربية في أعقاب تهديدات وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية بمصادرة أطفال العائلة، حيث حاولت الوزارة مؤخراً، أخذ طفلين من العائلة".