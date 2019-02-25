شؤون فلسطينية

شاهد: إغلاق مصنع شراب شمال قطاع غزة بسبب انتشار الفئران

شاهد: إغلاق مصنع شراب شمال قطاع غزة بسبب انتشار الفئران
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السلطات المختصة، مساء أمس الأحد، مصنع شراب شمال قطاع غزة، بسبب انتشار الفئران، واستخدام أغلفة غير مخصصة لتعبئة الأغذية.

وقال فريق التفتيش الصحي، على حسابه على موقع (فيسبوك): إنه بالتعاون مع قسم مباحث التموين، قام بحملة غير مسبوقة على مصانع ومعامل الشراب المخصص للأطفال.

وأضاف الفريق: "لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار أنواع من الشراب تُغلّف بأغلفة غير صحية، وخاصة داخل مقاصف المدارس".

وتابع: تمت زيارة ستة مصانع في محافظة الشمال، وكانت جميعها ملتزمة بتعليمات الوزارة باستثناء مصنع واحد، حيث وجد أنه يستخدم أغلفة مختلفة، وجميعها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينة، وناهيك عن الوضع الصحي للمكان.

وأكد فريق التفتيش الصحي، أن آثاراً للقوارض والفوضى، وُجدت في المكان، وهي تعمّ أرجاء المصنع، ووجد أن المصنع غير ملتزم بأدنى الشروط الصحية. 

وشدّد على أنه تم إغلاق المصنع إغلاقاً احترازياً، وتم تحرير محضر ضبط بالأغلفة، وكمية من الشراب.














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