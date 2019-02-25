المتحدث باسم أردوغان يُهاجم قمة شرم الشيخ: "العار عليكم جميعًا"

رام الله - دنيا الوطنوجه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، انتقادات شديدة اللهجة إلى زعماء الدول المشاركين في أول قمة مشتركة للجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ المصرية.وفي تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، نشر قالن صورة لتسعة مدانين، أعدموا في وقت سابق من الشهر الجاري في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في حزيران/ يونيو 2015.وقال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان: "هؤلاء الشباب التسعة، أعدموا من قبل حكومة السيسي المرحب به من قبل بعض الدول الغربية والخليجية، العار عليهم جميعاً، وهم متورطون في هذه الجريمة".وفي تغريدة ثانية موجهة مباشرة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، قال قالن متسائلاً: "السيسي أعدم تسعة شباب، وآخرين يبلغ مجمل عددهم 46 شخصاً، وأنتم لا تزالون تحضرون قمة الاتحاد الأوروبي- الجامعة العربية في مصر؟ أين قيمكما ومبادئكما؟ العار عليكم جميعاً!"