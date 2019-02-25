جزائريون في فرنسا يتظاهرون ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

رام الله - دنيا الوطننظمت الجالية الجزائرية في فرنسا، مظاهرة ضخمة في ساحة الجمهورية بباريس، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وخرج مئات المتظاهرين، رافعين شعارات مناهضة لبوتفليقة والسلطة الحاكمة في الجزائر، استجابة لدعوة من حركة "مواطنة"، والتي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وفق ما نقلت (فرانس برس).وتتزامن مظاهرات الجالية الجزائرية بفرنسا مع مظاهرات في العاصمة الجزائرية، خرج فيها مئات المواطنين احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وردد المتظاهرون شعارات "الجزائر حرة ديمقراطية" و"لا للعهدة الخامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.