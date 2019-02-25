الاحتلال يعيد اعتقال القياديين في الجهاد الإسلامي عدنان وقعدان



ووفق مصادر إسرائيلية، فإن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل عشرة فلسطينيين من أنحاء من الضفة، وتم ضبط سلاح في بيت أمر،



وأفادت مصادر محلية، أنه تم اعتقال القياديين في حركة الجهاد الاسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، المحررين المحررين الشيخ خضر عدنان وطارق قعدان.



كما اعتقل الاحتلال عدي عياش من منزله في بلدة رافات قضاء سلفيت، بالإضافة إلى الأسير المحرر رائد عبد الفتاح الجعبري (41 عاماً) من منزله في مدينة الخليل.





وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب عبد الله طقاطقة واستولت على مركبته في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم المحرران خضر عدنان وطارق قعدان.