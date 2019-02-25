شؤون فلسطينية

الطقس: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

يوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة، وماطراً على مختلف على فترات والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب

الرجوب: على هنية ألا يُكبر من نفسه ويضع رأسه برأس أبو مازن

الرجوب: على هنية ألا يُكبر من نفسه ويضع رأسه برأس أبو مازن

شاهد: إغلاق مصنع شراب شمال قطاع غزة بسبب انتشار الفئران

شاهد: إغلاق مصنع شراب شمال قطاع غزة بسبب انتشار الفئران

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تُحذر من تصعيد جديد بالأراضي الفلسطينية

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تُحذر من تصعيد جديد بالأراضي الفلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو لإنهاء الجدل حول مشاركة &#34;الأقطش&#34; ببرنامج الاتجاه المعاكس

نقابة الصحفيين تدعو لإنهاء الجدل حول مشاركة "الأقطش" ببرنامج الاتجاه المعاكس

الاحتلال يعيد اعتقال القياديين في الجهاد الإسلامي عدنان وقعدان

الاحتلال يعيد اعتقال القياديين في الجهاد الإسلامي عدنان وقعدان

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

المدلل: لو بقي البيان الأساسي لمباحثات موسكو كما هو لما حدثت المُشكلة

المدلل: لو بقي البيان الأساسي لمباحثات موسكو كما هو لما حدثت المُشكلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تُحذر من تصعيد جديد بالأراضي الفلسطينية

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تُحذر من تصعيد جديد بالأراضي الفلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال القياديين في الجهاد الإسلامي عدنان وقعدان

الاحتلال يعيد اعتقال القياديين في الجهاد الإسلامي عدنان وقعدان

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

الطقس: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

غنام: القيادة تعمل كل ما بوسعها لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بلبنان

غنام: القيادة تعمل كل ما بوسعها لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بلبنان

طلبة تحدّوا الإعاقة ووصلوا إلى مقعد وزير التربية

طلبة تحدّوا الإعاقة ووصلوا إلى مقعد وزير التربية

عساف: إسرائيل&#34; تجاوزت الخطوط الحمراء في القدس

عساف: إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء في القدس

منوعات

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عربي

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

وسائل إعلام تؤكد: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

وسائل إعلام تؤكد: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

المتحدث باسم أردوغان يُهاجم قمة شرم الشيخ: &#34;العار عليكم جميعًا&#34;

المتحدث باسم أردوغان يُهاجم قمة شرم الشيخ: "العار عليكم جميعًا"