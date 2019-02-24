شؤون فلسطينية

غنام: القيادة تعمل كل ما بوسعها لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بلبنان

غنام: القيادة تعمل كل ما بوسعها لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب أبناء شعبنا في الشتات عامة وفي مخيمات لبنان خاصة، وأنها تعمل كل ما بوسعها لاسنادهم والتخفيف من معاناتهم.

وحيت د.غنام أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان مؤكدةً على حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية .

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء المحافظ والأخت آمنة جبريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، بسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، والأخت انتصار الوزير رئيسه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم مناقشه عدد من القضايا المتعلقة بمساندة أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وسبل توفير الدعم لهم .

وأشادت د.غنام بالمرأة الفلسطينية في مخيمات لبنان، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، منوهةً إلى الدور البطولي الذي تلعبه في مسيرة النضال الوطني من أجل العودة والحرية والاستقلال.

كما زارت د.غنام مقبرة شهداء فلسطين في العاصمة اللبنانيه بيروت، حيث تمت تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية، مشيرة إلى ان جرائم الاحتلال ومجازره بحق أبناء شعبنا لن تنسى وستبقى دافعا للمسير نحو تحقيق كامل حقوقنا الوطنية .

وقالت د.غنام إن الثورة الفلسطينية ومنذ انطلاقتها قدمت الاف الشهداء في سبيل تحرير الوطن، وعلى رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات، وسوف نواصل نضالنا حتى اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف .

كما قدمت د.غنام، وآمنة جبريل وممثلين عن حركة فتح في لبنان وعدد من الأخوات الناشطات والكوادر واجب العزاء بعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق ماهر اليماني، مؤكدة على على وحدة أبناء شعبنا التي تعتبر صمام الأمان في مواجهة الاحتلال وجبروته .

يشار إلى أن المحافظ غنام تقوم بجولة في مخيمات لبنان بهدف تلبية احتيجات رياض الأطفال التي لا تشملها خدمات الأونروا، حيث عملت د.غنام بتعليمات من السيد الرئيس على تأمين المساعدات والاحتياجات لها بتبرع من القطاع الخاص في محافظة رام الله والبيرة، لضمان الاستمرارية بخدمة اطفالنا في المخيمات اللبنانيه على اكمل وجه.




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