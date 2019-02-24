شؤون فلسطينية

طلبة تحدّوا الإعاقة ووصلوا إلى مقعد وزير التربية

طلبة تحدّوا الإعاقة ووصلوا إلى مقعد وزير التربية
رام الله - دنيا الوطن
استضاف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، وضمن برنامج "على مقعد الوزير"، ثلاثة طلبة من "ذوي الهمم" ممن تحدّوا الإعاقة ووصلوا إلى الثانوية العامة "الإنجاز"، وهم: أسيد فراح من مدرسة الملك خالد الثانوية، وفيصل قطينة ومالك الجعبري من مدرسة الراشدين الثانوية بمديرية تربية الخليل.

وفي هذا السياق، عبّر صيدم عن سعادته باستضافة الطلبة الذين جسّدوا قصص نجاح، مؤكداً على دعم الوزارة لكافة الطلبة خاصةً من "ذوي الهمم" ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من صعوبات التعلم، وضمان دمجهم في البيئة التعليمية وتهيئة كافة الظروف لدعمهم وتبني مواهبهم وإبداعاتهم في عديد المجالات.

وجدد صيدم تأكيده على رؤية برنامج "على مقعد الوزير" الذي جاء من أجل الكشف عن مواهب الأطفال والشباب وتسليط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج، منوهاً إلى أن الوزارة تولي جل اهتمامها في سبيل إيصال الأصوات المبدعة إلى العالم.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش، ومدير تربية الخليل عاطف الجمل، وعدد آخر من أسرة الوزارة، وذوي الطلبة.

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