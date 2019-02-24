شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني: تسجيل براءتي اختراع و 180 علامة تجارية الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني: تسجيل براءتي اختراع و 180 علامة تجارية الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، انها سجلت براءتي اختراع في نظام الأطر المنزلقة المضادة للسطو، واخرى في  مجال نظام اطارات محصنة ضد الفتح  خلال الشهر الماضي. 

وأشارت نتائج التقرير الاحصائي الشهري الصادر عن دائرة السياسات والاحصاء في الوزارة  انه تم إيداع في ذات الفترة 177 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 180 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 182 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع ثلاث براءات اختراع وتسجيل براءتي اختراع خلال شهر كانون ثاني 2019.

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