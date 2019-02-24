وزارة الاقتصاد الوطني: تسجيل براءتي اختراع و 180 علامة تجارية الشهر الماضي





وأشارت نتائج التقرير الاحصائي الشهري الصادر عن دائرة السياسات والاحصاء في الوزارة انه تم إيداع في ذات الفترة 177 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 180 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 182 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع ثلاث براءات اختراع وتسجيل براءتي اختراع خلال شهر كانون ثاني 2019.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، انها سجلت براءتي اختراع في نظام الأطر المنزلقة المضادة للسطو، واخرى في مجال نظام اطارات محصنة ضد الفتح خلال الشهر الماضي.