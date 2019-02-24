حسين الشيخ: حماس فشلت في دعواتها المشبوهة "تمخض الجبل فولد فأراً"

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "رغم الجهد والدعوات الممولة، فقد فشلت حماس اليوم، في دعواتها المشبوهة"، مضيفاً: "تمخض الجبل فولد فأراً".وأكد الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن حماس تسقط المرة تلو الأخرى في اختباراتها ومراهناتها، حيث قال: "ننحني أمام جماهير الشعب الفلسطيني العظيم، التي انتصرت لتاريخها وللشرعية، ونقول (لا للظلاميين المتآمرين)".