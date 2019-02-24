سرايا القدس: من واجبنا أسر جنود إسرائيليين وسنوجه ضربات موجعة للاحتلال بهذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو حمزة، الناطق الإعلامي باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن من واجب سرايا القدس، أسر الجنود الإسرائيليين، حتى يتم مبادلتهم بأسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال.واعتبر أبو حمزة في تصريح صحفي له مساء اليوم الأحد، أن تحرير الأسرى، واجب شرعي، وأخلاقي، وإنساني، لدى جنود سرايا القدس.وفي سياق ذي صلة، قال أبو حمزة: "الاحتلال الإسرائيلي لا مكان له على أرض فلسطين، فإما أن يندحر عن هذه الأرض المباركة، وإما أن يتلقى الضربات الموجعة".ولفت الناطق باسم سرايا القدس، إلى أن السرايا ومعها كل الأحرار والشرفاء في العالم، ومحور المقاومة الفلسطينية، سيقفون سداً منيعاً ضد (صفقة القرن).