بماذا علقت حركة حماس على إمكانية لقاء هنية بالرئيس عباس؟

رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه لم يكن مخططاً أو مقترحاً لقاء هنية بالرئيس محمود عباس، خلال زيارة الأول إلى القاهرة.وقال النونو في تصريح له: "لم يكن مخططاً في زيارة هنية إلى القاهرة، أن يلتقي بالرئيس عباس، وكل ما يتم ترديده بهذا الصدد، محض تخمينات، عارية عن الصحة".يذكر، أن هنية يتواجد الآن في العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، حول ملفات فلسطينية عدة، على رأسها المصالحة الفلسطينية، وملف التهدئة.أما الرئيس، فيتواجد الآن في جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في فعاليات القمة العربية الأوروبية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ.