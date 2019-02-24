حماس: تصريحات أبو مازن بإنفاقه على غزة تتعارض مع قطعه رواتب الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصريحات الرئيس عباس، حول حجم إنفاقه على غزة، تتعارض مع قطعه رواتب آلاف الموظفين شهرياً.وجاء ذلك، تعقيباً على تصريحات الرئيس عباس في كلمته اليوم، أمام القمة العربية الأوروبية بمصر، والتي أكد فيها أن القيادة الفلسطينية، تدفع لقطاع غزة نحو 100 مليون دولار.وأشارت الحركة على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري، أن حديث الرئيس عباس عن الانتخابات، ليس له أي مصداقية، في ظل رفضه إجراء انتخابات الرئاسة، والمجلس الوطني.وكان الرئيس عباس، قد أكد خلال كلمته أنه جاري العمل، على إجراء انتخابات برلمانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.