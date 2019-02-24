الحركة الأسرة تُحذر من أي اعتداء تنفذه إدارة السجون بحق الأسرى





وقال المكتب: "الحركة الأسيرة تُحذر من أي اعتداء تقوم به إدارة السجون بحق الأسرى، بعد نشرها وادعائها كذباً باحتمالية مهاجمة الأسرى لضباط وشرطة إدارة السجون".





بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لجولة جديد من الاحتجاجات في أقسام أسرى حركة حماس، وذلك في أعقاب وضع أجهزة تشويش على الاتصالات الخلوية داخل السجون الأمنية، حيث تستعد المصلحة لاقتحام غرف الأسرى، وقمع هذه الاحتجاجات بعدة طرق".





وشهدت السجون الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، حالة من التوتر الشديد، نتيجة الاعتداءات المستمرة التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.





وقد شهد (سجن النقب) في وقت سابق من اليوم الأحد، إقدام أحد الأسرى على حرق نفسه، بسبب هذه الإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الحركة الأسيرة تُحذر من أي اعتداء تقوم به إدارة السجون الإسرائيلية بحق الإسرى الفلسطينيين.