قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيان بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، فلسطينيان اثنان، بزعم عبورهما السياج الحدود من شمال قطاع غزة الى الداخل، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.وأشار الموقع ذاته، إلى أن الفلسطينييْن لم يكونا مسلحيْن، لافتا إلى أنه جرى تحويلهما للتحقيق.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.