(كشف جديد).. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الاثنين، سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (20/2)، بالاضافة الى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.





وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين، بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها اسماؤهم وعدم التأخر عنها، وعلى ضرورة التواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدً الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.





وطالبت الوزارة، المواطنين بإحضار بطاقة الهوية الشخصية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطن