أبو الغيط: القضية الفلسطينية قضية سياسية ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ان القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية بامتياز، ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا وهناك.وأشار أبو الغيط في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاوروبية التي انطلقت اعمالها مساء اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، إلى أن صيغة حل الدولتين، هي الصيغة الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تسوية القضية الفلسطينية، هو السبيل الأقصر لوضع منطقة الشرق الاوسط على طريق الاستقرار.