عربي

أبو الغيط: القضية الفلسطينية قضية سياسية ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية

أبو الغيط: القضية الفلسطينية قضية سياسية ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ان القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية بامتياز، ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا وهناك.

وأشار أبو الغيط في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاوروبية التي انطلقت اعمالها مساء اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، إلى أن صيغة حل الدولتين، هي الصيغة الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تسوية القضية الفلسطينية، هو السبيل الأقصر لوضع منطقة الشرق الاوسط على طريق الاستقرار.

أخبار ذات صلة

الملك سلمان: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

الملك سلمان: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

السيسي: القضية الفلسطينية قضية العرب وحلها يفوت الفرصة على قوى الشر

السيسي: القضية الفلسطينية قضية العرب وحلها يفوت الفرصة على قوى الشر

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

بعد تعيين الأميرة &#34;ريما&#34; سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير &#34;خالد بن سلمان&#34;؟

بعد تعيين الأميرة "ريما" سفيرة بالولايات المتحدة.. ما مصير "خالد بن سلمان"؟

&#34;الأميرة ريما&#34; أول سفيرة في تاريخ السعودية.. تعرف عليها

"الأميرة ريما" أول سفيرة في تاريخ السعودية.. تعرف عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة سينما المرأة العربية تنظم مشروعاً اجتماعياً بعنوان (يلا نشوف فيلم)

مؤسسة سينما المرأة العربية تنظم مشروعاً اجتماعياً بعنوان (يلا نشوف فيلم)

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيان بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيان بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

إعلام الاحتلال: أسير يضرم النار بأكمام معطفه في الجناح (5) بسجن (كتسيعوت)

إعلام الاحتلال: أسير يضرم النار بأكمام معطفه في الجناح (5) بسجن (كتسيعوت)

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

النضال الشعبي: حراكات حماس المُفبركة بغزة تهدف لإضعاف شرعية الرئيس عباس

النضال الشعبي: حراكات حماس المُفبركة بغزة تهدف لإضعاف شرعية الرئيس عباس

منوعات

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي