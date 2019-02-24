الملك سلمان: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ان حل القضية الفلسطينية مهم جداً؛ لاستقرار منطقة الشرق الاوسط، معتبرا أنها القضية الاولى للدول العربية.وقال الملك سلمان في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاوروبية التي عقدت مساء اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية: "متمسكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".في السياق، ثمن الملك سلمان بن عبد العزيز، الجهود التي تبذلها الدول الاوروبية؛ لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، اشار إلى ان المملكة السعودية تؤكد على اهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216.وأكد الملك سلمان، أن المملكة السعودية بذلت جهوداً كبيرة؛ لإنجاح مشاورات السويد المتعلقة بالأزمة اليمينية، مدينا اطلاق جماعات الحوثي لصواريخ باليستية ايرانية الصنع تجاه السعودية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الجماعات الحوثية أطلقت أكثر من 200 صاروخ باتجاه مدن سعودية، معتبرا ان هذه الصواريخ تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.وطالب العاهل السعودي، بموقف دولي موحد؛ لوقف تدخلات ايران في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، مدينا ما تقوم به إيران من اطلاق صواريخ باليستية ضد المملكة.