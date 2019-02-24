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السيسي: القضية الفلسطينية قضية العرب وحلها يفوت الفرصة على قوى الشر

السيسي: القضية الفلسطينية قضية العرب وحلها يفوت الفرصة على قوى الشر
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان القضية الفلسطينية، هي قضية العرب، لافتا إلى ان هناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل الى تسوية شامية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح القمة العربية الاوروبية مساء اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، معتبرا ان حل القضية الفلسطينية واحلال التسوية الشاملة دون انتقاص من حقوق الفلسطينيين، يفوت الفرصة على قوى الشر والإرهاب.

وفي سياق اخر، أكد السيسي أن انعقاد القمة العربية الاوروبية، يعكس ان ما يجمع الطرفين يفوق ما يفرهما، معتبرا أنه من الصعب التغلب على التحديات الراهنة بجهود فردية.

واوضح، أن تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي الارهاب، أبرز التحديات الامنية في منطقة الشرق الاوسط، منوها في الوقت ذاته إلى أن "الارهاب" بات اداة تستخدمها بعض الدول؛ لإثارة الفوضى بين جيرانها".

وقال: "خطر الارهاب بات يستشري في العالم كله، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة او اتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا".

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