إعلام الاحتلال: أسير يضرم النار بأكمام معطفه في الجناح (5) بسجن (كتسيعوت)

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع القناة السابعة الإسرائيلية، أن أسيراً اضرم النار في أكمام معطفه اليوم الأحد، عند مدخل الجناح (5) في سجن (كتسيعوت).وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل الحراس، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات، وجرى نقل الاسير الى الحبس الانفرادي؛ لفحص القضية.وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في اقل من اسبوع، بعدما اقدم أحد الاسرى قبل عدة أيام، على اضرام النار بنفسه؛ احجاجا على سياسيات الاحتلال ضد الاسرى، ومنع زيارات الاهالي.