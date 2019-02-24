عاجل

  • الملك سلمان بن عبد العزيز: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية

مباشر | (الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الاولى تحت شعار (في استقرارنا نستثمر

شؤون فلسطينية

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني
رام الله - دنيا الوطن
دعت مؤسسة القدس الدولية المقدسيين وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى من فلسطين إلى مواصلة هبتهم وتكثيف رباطهم في مصلى باب الرحمة لقطع الطريق أمام الاحتلال الساعي إلى تقويض إنجازهم بفتح مبنى باب الرحمة رغمًا عنه بعدما أغلقه ظلمًا منذ عام 2003. 

وقال ياسين حمود مدير عام المؤسسة: "إن اعتقال الاحتلال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات وحراس الأقصى والشخصيات المقدسية، الذين شاركوا جميعاً في فتح المصلى يأتي للقول إن الأقصى يقع ضمن سيادة المحاكم الصهيونية، وأنها هي من تقرر ما للمسلمين وما ليس لهم؛ وهي محاولة للتحايل الرخيص والمبتذل على وعي جماهير القدس وفلسطين والأمة الإسلامية بمقدسهم وبحقها الثابت فيه المنزل من فوق سبع سماوات؛ والذي هو فوق كل محاكم الدنيا ودولها وعساكرها". 

ودعا حمود الأردن إلى ردٍّ حازم بعد اعتقال الشيخين عبد العظيم سلهب وناجح بكيرات وإلى رفض قرارات إبعادهم عن الأقصى باعتبارها منعدمة الشرعية ومنعدمة الأثر بالتالي.

ورأى حمود أن هبة باب الرحمة المستمرة تشكل فرصة أمام المقدسيين لكسر سياسة الإبعاد عن الأقصى التي استخدمها الاحتلال وسيلة انتقامية ضد موظفي الأوقاف من أعلى الهرم الإداري فيها حتى الحراس الأبطال، وضد رموز فلسطينية دينية واجتماعية وشبابية ونسائية، ويكون ذلك برفض تنفيذ قرارات الإبعاد والاعتصام المفتوح في مصلى باب الرحمة والالتفاف الشعبي حول من تطاله قرارات الإبعاد.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: أسير يضرم النار بأكمام معطفه في الجناح (5) بسجن (كتسيعوت)

إعلام الاحتلال: أسير يضرم النار بأكمام معطفه في الجناح (5) بسجن (كتسيعوت)

الأحمد: حماس تهدف لإضعاف منظمة التحرير حتى تستطيع تمرير صفقة القرن

الأحمد: حماس تهدف لإضعاف منظمة التحرير حتى تستطيع تمرير صفقة القرن

(الاندبندنت): محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل فشلت

(الاندبندنت): محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل فشلت

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

الحرب الالكترونية تشتعل بين حملتي &#34;اخترناك&#34; و&#34;ارحل&#34; وطرف ثالث: نتنياهو يشكركم

الحرب الالكترونية تشتعل بين حملتي "اخترناك" و"ارحل" وطرف ثالث: نتنياهو يشكركم

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير: موقف حماس والجهاد بموسكو كان مخيباً لتطلعات شعبنا

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير: موقف حماس والجهاد بموسكو كان مخيباً لتطلعات شعبنا

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني

مؤسسة القدس الدولية: الاحتلال لم يُسلِّم بخسارته معركة التقسيم المكاني

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

النضال الشعبي: حراكات حماس المُفبركة بغزة تهدف لإضعاف شرعية الرئيس عباس

النضال الشعبي: حراكات حماس المُفبركة بغزة تهدف لإضعاف شرعية الرئيس عباس

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

منوعات

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي