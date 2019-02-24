شؤون فلسطينية

(الاندبندنت): محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل فشلت

(الاندبندنت): محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل فشلت
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في لقاء لصحيفة (الاندنبندنت) البريطانية، أن محادثات صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فشلت، بحسب ما نقلته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وأفاد المصدر أن حركته تريد إطلاق سراح 1500 أسير، بينهم 500 من ذوي المحكوميات العالية والتي تصفهم اسرائيل بأن أيديهم ملطخة بالدماء، بالاضافة الى اسرى صفقة شاليط الذين أعادت اسرائيل اعتقالهم مرة اخرى، وكذلك المئات من الاسرى ذوي المحكوميات الخفيفة. 

يشار إلى أن صفقة وفاء الاحرار اعلن عنها يوم 11 تشرين الاول/أكتوبر في العام 2011 بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والاحتلال الاسرائيلي، وبوساطة مصرية، والتي اطلق عليها اسم (صفقة شاليط)، حيث تمكنت حماس من اطلاق سراح 1027 اسيرا فلسطينيا، مقابل اطلاق سراح الاسير جلعاد شاليط.

وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.

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