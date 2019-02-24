فتح. شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس والقيادة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "ان شعبنا في قطاع غزة إفشل المؤامرة واثبت التفافه حول الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية".وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف ابو سيف ان أهلنا في قطاع غزة يعرفون الغث من السمين وانه يعرف كيف يقول لا لكل المتآمرين على احلامه وعلى مشروعه الوطني.وأكدت الحركة، أن الفشل الذريع الذي مني به أصحاب الدعاوي المتساوقة من سياسات الاحتلال وانتصار شعبنا لقيادته لتؤكد الحقيقة الابدية ان غزة جزء اصيل من مشروعنا الوطتي رغم انف سدنة الانقسام وارباب المشاريع الاقليمية.ما حدث اليوم شهادة جديدة على وفاء هذا الشعب لقيادته لادراكه انها الامينة على نضاله الوطني وانها القادرة على انجاز مشروعه التحرري.ووجهت فتح تحية لابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية على التفافها حول القيادة ومنظمة التحرير في وجه دعوات التآمر والخيانة.واكدت فتح ان اجابة جماهير شعبنا العفوية على هذه الدعاوي المتآمرة كانت بالرفض المطلق لها وتعريتها والخروج في مسيرات شعبية في الشوارع تاييدا للرئيس والقيادة وتمزيق كل الملصقات المسيئة ورفع صور الرئيس للتأكيد على التفاف الجماهير حوله غير عابئين بالقمع والاعتقال ومداهمة البيوت .