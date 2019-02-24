قانون أمريكي جديد يشرعن البقاء الإسرائيلي في الجولان

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يقضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.وقالت صحيفة (يسرائيل هايوم) الإسرائيلية: "إن السيناتور تيد كروز وتوم كوتن، من الحزب الجمهوري، بادرا بطرح هذا المشروع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وبأن الاقتراح يحظى بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير".وذكرت الصحيفة، أن الصيغة المقترحة للمشروع تدل على أنه ملزم، خاصة أن الولايات المتحدة تسعى للاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة على مرتفعات الجولان، ولا يتوقع أن يواجه المقترح معارضة من الإدارة الأمريكية.وسيستعرض مشروع القانون الأمريكي من خلال بنوده ما أسمته الصحيفة بـ"العدوان السوري" منذ إقامة إسرائيل، في العام 1948، والتموضع العسكري الإيراني في سوريا في السنوات الأخيرة.كما يذكر القانون أيضاً أن رؤساء الولايات المتحدة تعهدوا في السابق بأنهم عندما يضعون موقفاً بشأن قضية الجولان، سوف يأخذ في الحسبان الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وأن إسرائيل ضمت الجولان رسمياً، في عام 1981.يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدم طلباً قبل شهر إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال خلاله: "مرتفعات الجولان مهمة لأمننا، ولن ننسحب أبداً منها"، بيد أن بولتون أمتنع عن التعقيب على تصريحات نتنياهو.