الحرب الالكترونية تشتعل بين حملتي "اخترناك" و"ارحل" وطرف ثالث: نتنياهو يشكركم





وأطلق مغرّدون هاشتاغ "اخترناك" تأييداً للرئيس محمود عباس، بينما كان هاشتاغ (ارحل) للمطالبة برحيله، فيما وقف آخرون موقف المتفرج، الساخر على هاتين الحملتين، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر كبيرة.





وبرّر مغردو "اخترناك" التغريد في هذه الحملة، في ظل تعرض الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لهجمة أمريكية إسرائيلية، كان آخرها قرار حكومة الاحتلال اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة، فيما كان مغردو هاشتاغ "ارحل" يتحدثون عن قطع السلطة الفلسطينية لرواتب الشهداء والأسرى والوقوف ضد المقاومة، وفق تغريداتهم.



وطالب محمد، الناشط على (تويتر) الرئيس عباس بأن يواصل مسيرته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني مستمر في تأييده.







ويقول المغرد شاكر عجلان عبر (تويتر): إن الرئيس عباس هو خبر من يمثل الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الإسرائيلية والأمريكية. ويقول المغرد شاكر عجلان عبر (تويتر): إن الرئيس عباس هو خبر من يمثل الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الإسرائيلية والأمريكية.







وغرّدت شروق السرساوي عبر حملة "اخترناك" مشيرة إلى أن الرئيس عباس أفضل بكثير من حكم حركة حماس وفق تعبيرها. وغرّدت شروق السرساوي عبر حملة "اخترناك" مشيرة إلى أن الرئيس عباس أفضل بكثير من حكم حركة حماس وفق تعبيرها.



وشدّد المغرد، تامر السلطان من غزة، على ضرورة أن يتم التعكير على مغردي حملة "ارحل". وشدّد المغرد، تامر السلطان من غزة، على ضرورة أن يتم التعكير على مغردي حملة "ارحل".





وقال محمد عبر (تويتر): "اخترناك يا سيادة الرئيس"، مشيرا إلى أنه لا سلام بدون القدس عاصمة فلسطين





من الناحية الأخرى، كتب مغردون كلمات مهاجمة للرئيس محمود عباس، عبر هاشتاغ "ارحل"، حيث قال محمد مقداس: إن السلطة الفلسطينية لا تحترم القيم الديمقراطية ولا يجب أن يبقى المتنفذون بها موجدين كما قال.





ويتحدث مجاهد شاهين عن أن الرئيس عباس يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو تجاوز مدته الرئاسية لذلك كتب ضمن حملة "ارحل".





ويقول وسيم المغاري في تغريدة عبر (تويتر): إن رحيل عباس مطلب شعبي ولا مجال لتجاوز الحشود المطالبة بذلك.





وتقول دلال اللولو في تغريدة لها، إن الناس خرجت من جميع الأماكن لتقول "ارحل" يا عباس





على الجهة الثالثة وقف آخرون في قمة استيائهم من هذه الحملات، مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر المستفيدين من هكذا حملات، لذلك يجب وقفها فورا، والالتفات إلى ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.





ويقول الناشط، وليد جودة عبر حسابه على (فيسبوك): إن عدم التبعية لأي فصيل نعمة كبيرة، مبديا استياءه من الحملات المضادة، بين فتح وحماس.





وتتحدث المغردة ألاء عقل عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو أكثر الشاكرين لهذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتحدّث رمضان الجمال عن ضرورة وقف هذه الحملات من ناحية دينية، حتى لأن ذلك يدمر العلاقات الوطنية والمجتمعية بين الفلسطنيين.





وقالت "العنقاء الغزية" في تغريدة عبر (تويتر): إن الخيرة لمن اختاره الله، في إشارة إلى حملتي "اخترناك" و"ارحل".





وكتب هيثم الزعانين على (تويتر) مشدداً على ضرورة أن يرحل الجميع، بكل أحزابهم وفصائلهم.





وقال زياد حسن حسين في تغريدة له: إنه يجب أن يتم تقسيم الشعب إلى أربعة أقسام، بعد هذه الحملات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.





خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانبين حملتي "اخترناك" و"ارحل"..تفرغ المغردون الفلسطينيون للكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.