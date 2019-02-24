رأفت يستنكر إقدام حماس على تنظيم مظاهرات بقطاع غزة تُطالب برحيل الرئيس

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، أن مشاركة الرئيس محمود عباس (أبومازن) في القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ، تهدف إلى تامين الدعم لمواصلة كفاح شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وقال في بيان له، اليوم الأحد: "من المؤسف أن تقدم حركة حماس اليوم في الوقت الذي تعقد فيه القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ، وبمشاركة دولة فلسطين، ويمثلها الرئيس محمود عباس، على تنظيم مظاهرات في قطاع غزة، تدعو إلى رحيله، في مناكفة سياسية لا أخلاقية".

وأضاف: "أن إقدام حركة حماس على ذلك يؤكد من جديد رفضها لتنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية، وآخرها اتفاق المصالحة، والذي وقع في القاهرة عام 2017 وأجمعت عليه كل الفصائل الفلسطينية.

واستنكر إقدام حركة حماس على تنظيم هذه المظاهرات، ودعاها إلى وقفها فوراً والاستجابة للجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة من خلال المباشرة فوراً في تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي تم التوصل إليه بين فتح وحماس، تحت الرعاية المصرية بالقاهرة في 2017.

وفي نهاية بيانه، أكد رأفت، أن الرئيس محمود عباس، هو الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني، المنتخب من قبل شعبنا، ومن قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلسها المركزي.

رام الله - دنيا الوطن