شؤون فلسطينية

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً

اعتقال فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا) بزعم حيازتها سكيناً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتاة فلسطينية عند (معبر قلنديا العسكري) جنوب رام الله، بزعم حيازتها سكيناً، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.

وادعى الموقع ذاته، أن الفتاة كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تم اعتقالها.

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