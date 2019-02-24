القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم





حيث باشر طاقم التحقيق بفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة، بعمليات البحث والتحري، وإجراءات التحقيق، حيث تبين أن إحدى الموظفات بالنقابة قامت بعملية الاختلاس، بعد تزويرها لفيشة الإيداع، وعدم إدخال المبلغ لحساب النقابة.



وأضاف البيان، أنه تم تحويل المتهمة إلى قسم التحقيق، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على سيدة، بتهمة التزوير واختلاس مبلغ 21 ألف شيكل من إحدى النقابات، التي تعمل بها في محافظة بيت لحم.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناءً على الكتاب الوارد من قبل إحدى النقابات لدى شرطة محافظة بيت لحم، حول وجود نقص في إيداع النقابة بمبلغ 21 ألف شيكل لحساب النقابة، بالرغم من وجود فيشة الإيداع بالمبلغ المذكور.