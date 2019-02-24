شؤون فلسطينية

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل يبلغ من العمر (10 أعوام) مصرعه اليوم الأحد، في حادث سير مُروع في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال فهد حرب، مفتش حوادث المرور بغزة: إن الحادث وقع في مفترق (خربة العدس)، حيث صدمت شاحنة فولفو جار ومجرور بقيادة أيمن أحمد مهنا (48 عاماً) من سكان مدينة غزة، الطفل أنور الدالي، من سكان رفح.

وأضاف، أن الحادث أدى مباشرة إلى وفاة الطفل، موضحاً أنه تم احتجاز السائق، وفتح قضية.

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