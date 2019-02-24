مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (10 أعوام) مصرعه اليوم الأحد، في حادث سير مُروع في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وقال فهد حرب، مفتش حوادث المرور بغزة: إن الحادث وقع في مفترق (خربة العدس)، حيث صدمت شاحنة فولفو جار ومجرور بقيادة أيمن أحمد مهنا (48 عاماً) من سكان مدينة غزة، الطفل أنور الدالي، من سكان رفح.وأضاف، أن الحادث أدى مباشرة إلى وفاة الطفل، موضحاً أنه تم احتجاز السائق، وفتح قضية.