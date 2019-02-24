أسامة حمدان: أبو مازن لم يُحرر القدس لنتباكى عليه ودفاعه عن حماس واجب

أكد أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الخارجية، في حركة حماس، أنه من حق الشعب الفلسطيني، أن يُعبر عن رأيه، وأن يخرج ضد الرئيس عباس، بأي طريقة يرتئيها، طالما أن تلك الطريقة مُحترمة، ولا تخرج عن النص، وتضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وتذهب به إلى الديمقراطية.وقال حمدان لـ"دنيا الوطن": إنه على الرئيس أبو مازن، أن يتقبل خروج الناس ضده، وأن يستمع لنبض وإرادة وصوت الشعب، وأن يقبل بإجراء انتخابات عامة، وأولها انتخابات رئاسية؛ بناءً على أن ولايته منتهية، منذ العام 2009.وعما اذا ما قرر الرئيس عباس، الرحيل، عن قيادة السلطة الفلسطينية، وكيف ستتعامل حركة حماس، وهل هي قادرة، على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني ومؤسساته، قال حمدان، "لماذا نتعامل وكأن أبو مازن حرر القدس، واستعاد حيفا وعكا والناصرة، وكأنه مرغ أنف نتنياهو، وفرض عليه الشروط الفلسطينية.. ليست هكذا توضع الأمور وتدار البلاد، وليس هكذا التباكي، فلا يحق لأي مسؤول أن يزعم بأنه مُخلّص الشعب الفلسطيني، متابعًا: "هنالك استحقاقات دستورية وقانونية، يجب أن يحترمها الجميع، وإلا فستسقط المؤسسة الوطنية الفلسطينية".وأضاف: نحن نعتقد أن أبو مازن أسقط المؤسسة الوطنية الفلسطينية، والتساؤل الأبرز، هل يحترم الرئيس تلك المؤسسات، والقانون، والدستور؟، الإجابة لا، موضحًا أن أي خطوة انقاذية سيتخذها أبو مازن، بما في ذلك الرحيل، هي خطوات مُقدرة، وتُحترم، لكن ما دون ذلك، فستكون مسجلة عليه.وعن خروج حركة حماس اليوم ضد الرئيس عباس، رغم أن قيادة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، يقولون إنه كان يُدافع عن حركة حماس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ذكر أسامة حمدان، أن حركة حماس، عندما كان يقوم أبو مازن بشيء صحيح، كانت تُقدره، وتؤيده، وتُثني على سلوكه، وأيضًا عندما كان يُدافع عن حماس، فهو يُدافع عن نفسه أولًا، وعن الشعب الفلسطيني، ثانيًا، ومسؤولية أي رئيس أن يُدافع عن شعبه، ولا يحق لأبو مازن أن يُحمل حماس "جميلة" في دفاعه هذا.وأضاف: "عندما كان يُخطئ أبو مازن كانت حماس، تقول هذا خطأ، دون تشهير، أو قدح، أو تخوين، على عكس ما يتم الآن من قبل بعض قيادات السلطة، وفتح، ضد حماس"، وفق تعبيره.وعن ملف المصالحة، أكد حمدان، أنه لم يغلق، بل لا يزال مفتوحًا على مصراعيه، وإذا ما تم إغلاقه فيتم عبر شخصية واحدة من اللجنة المركزية لحركة فتح "لم يُسمها"، لأن هذه الشخصية، تتمسك بالانقسام، مضيفًا: "الكرة في ملعب من قالوا إن المصالحة قد انتهت، والجهد المصري، في ذات الوقت مستمر ومتواصل، ولم ولن ينقطع، وحماس بدورها، دائمًا كانت تلتزم بالاتفاقيات وما تتطلبه المرحلة".وختم حمدان، حديثه، قائلًا: "حركة حماس لم تنقلب على الشرعية، بل هي الشرعية، جاءت عبر صناديق الاقتراع بأغلبية كبيرة، ثم أبو مازن انقلب عليها، وعلى الحكومة التي شكلتها، وبالتالي نحن الشرعية التي حصلنا عليها من الشعب الفلسطيني، وعلى فتح ألا تنقلب على الشرعيات، وتقبل بإجراء انتخابات كاملة".