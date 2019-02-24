شؤون فلسطينية

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أقامت شركة (جوال) حفل تكريم الفائزين بدوري جوال لكرة السلة للموسم الرياضي 2018/2019 وذلك صباح اليوم الأحد في مطعم (اللايت هاوس) بمدينة غزة، بحضور المهندس عمر شمالي المدير الإقليمي لشركة جوال، وعبد الرحيم مهنا، أمين سر اتحاد السلة، ومحمد عيسى، وخالد زيادة، أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في المحافظات الجنوبية، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ومحمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وممثلي الأندية، وشخصيات وكوادر رياضية وممثلي وسائل الإعلام الرياضية.

وفي كلمة اتحاد السلة، قدم مهنا الشكر لشركة جوال على رعايتها لبطولة الدوري العام، متمنياً أن يتواصل الدعم والرعاية لإطلاق المسابقات في الموسم المقبل، معتبراً أن كرة السلة الفلسطينية، استطاعت خلال العام الحالي أن تسجل حضوراً مشرفاً، كما قدم تهانيه وإدارة الاتحاد لنادي خدمات البريج بتتويجه بطلاً للدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي، كما قدم الشكر لأندية خدمات المغازي وخدمات البريج وجمعية الشبان المسيحية لتوفير الصالات والقاعات لأنشطة وفعاليات الاتحاد خلال الموسم، كما تقدم بالشكر إلى اللجان العاملة بالاتحاد، التي كان لها الدور الاكبر والأبرز في إنجاح بطولة الدوري.

بدوره نقل العمصي، تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي عصام قشطة، وعبد السلام هنية، مقدماً شكره لعملاقي النجاح، شركة جوال التي تقدم الدعم للاتحادات الرياضية، والمنتخب الوطني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ولكنها حاضرة في كل موسم رياضي، والعملاق الآخر هو اتحاد السلة، العظيم برجاله وكوادره وجمعيته العمومية، والذي أنهى الموسم الرياضي بشكل مثالي وأنهى خطته للعام الجديد، وجميعنا نفخر بهذا الاتحاد لأنه الأفضل في الحفاظ على مسيرة المسابقات الرياضية.

وفي كلمة شركة جوال قال شمالي: يشرفنا في جوال التواجد معكم لتكريم الفائزين بدوري جوال للموسم الحالي كما نتشرف برعاية بطولة الدوري والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص كونها لعبة جماهيرية كبيرة، أصبحت تضاهي كرة القدم، وهنا نعبر عن فخرنا بالاندية المشاركة في الدوري، ونعلن عن تقديم مكافآت مالية للاندية، كما نجدد التزامنا تجاه الرياضة الفلسطينية معلنين عن تجديد رعايتنا الرياضية لعام 2019 بمبلغ يتجاوز نصف مليون دينار من خلال دوري كرة السلة ودوري كرة الطائرة ودوري كرة اليد وكرة الطاولة وكرة الطائرة جلوس والكاراتيه، كذلك تطوير البنية التحية، ودعم المنتخب الوطني والاندية الرياضية والصالات المغطاة لعدد من الملاعب المعشبة.

وفي نهاية الحفل، قدمت شركة جوال درع الدوري لنادي خدمات البريج وشيكات لاندية الدوري ودروع للجان العاملة الحكام والاعلام، كما تم تكريم الصحفي علاء شمالي على إحصائيات الهدافين المكرمين، سعيد السباخي وعلاء عطية.

وقدم مهنا درع تذكاري من اتحاد السلة إلى شركة (جوال) تقديراً لدورهم الكبير في إنجاح اللعبة من خلال رعاية الدوري، كما أبدع الحكم الدولي، سائد حميد في تقديم الحفل، وقدمت خلال الحفل فرقة ادوارد سعيد الفنية، عروضاً موسيقية وأغانٍ وطنية.



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