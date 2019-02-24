القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة (فتح) عن ارتياحها العميق لوعي شعبنا العظيم وتمييزه بين الحق والباطل، وبين الخلاف الداخلي وحدوده، وبين الاصطفاف في مربع الأعداء.كما وعبرت عن ثقتها الكبيرة بأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، الذين خرجوا كباراً وصغاراً نساء ورجالاً دعماً وتأييداً للرئيس محمود عباس، وللشرعية الفلسطينية، التي تقف كالصخرة أمام المؤامرات المتتالية، التي تستهدف القدس واللاجئين والدولة.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي: إن فشل دعوات حماس في حشد الناس ضد الرئيس أبو مازن، وخروج الحشو المؤلفة في شوارع غزة والخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم وجنين واريحا وقلقيلية وسلفيت وطوباس، وفي كافة القرى والمخيمات الفلسطينية، وتصدي حركة فتح في القدس العاصمة لمحاولات التقسيم والإغلاق، هي رسالة مدوية قوية للمتأمرين على شعبنا عنوانها "فلتسقط المؤامرة" وأن شعبنا وحركة فتح أكبر بكثير من محاولات خفافيش الليل، أن يغيروا وجه التاريخ والحقيقة.