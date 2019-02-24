أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

رام الله - دنيا الوطندان رفيق أبو ضلفة، عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، المسيرات والحملات الموجهة ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، مؤكداً على أنها معيبة ومرفوضة أخلاقياً ووطنياً وسياسياً، وحرف للبوصلة الوطنية تجاه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومشاريعه التصفوية، وتعميق للأزمة الداخلية.وأكد أبو ضلفة على أن هذه المواقف المعادية للرئيس عباس والمشككة بشرعية منظمة التحرير، التى عمدت بدماء الشهداء وعذابات شعبنا فى الوقت الذى يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني الى أشد أنواع الاستهداف والتصفية، تتقاطع مع سياسات حكومة الاحتلال، وأهداف الولايات المتحدة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى تقاطعها مع (صفقة القرن) التى تحاول شطب التمثيل الفلسطيني، وإقامة دويلة فى غزة.وشدد أبو ضلفة على ضرورة توحيد الصفوف، وعدم تقديم خدمات مجانية لأعداء شعبنا الفلسطيني، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الشاملة، وصولاً لتحقيق المصالحة الوطنية.