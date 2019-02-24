إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الفصائل الوطنية الفلسطينية، وفعاليات ومؤسسات مخيم الدهيشة الأهلية والشعبية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي، والذي سيشكل حاضنة وطنية شاملة لمتابعة الأوضاع بالمخيم، ورافعة وطنية؛ ليكون نموذجاً للمخيمات والمدن والقرى في المستقبل لتشكيل مجالس في كل منطقة.وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، دعم الدائرة ومنظمة التحرير لهذه المبادرة، وأهمية ما تم طرحه من عمل ومبادرة، وصولا لفعاليات إطلاق المجلس للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة.وعبر عن جاهزية الدائرة لتقديم كل الدعم والتأييد لهذا المجلس الواعد، مشدداً على أن نجاحه يندرج في إطار وجهود عمل دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، البيت المعنوي والوحيد لفلسطين وشعبها لمواجهة المؤامرة الأميركية الإسرائيلية.وشدد أبو هولي على أهمية أن نكون كفلسطينيين جاهزين للتصدي للهجمة، والاستهداف الرامي للنيل من الشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير، والابتعاد عن الخلافات، مهما بلغت.بدوره، قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي في مخيم الدهيشة، يعتبر مبادرة مميزة لتشكيل أداة جديدة للحفاظ على الثوابت، من خلال إطار وأداة مجتمعية تحافظ على المواطنين وحقوقهم إلى جانب الجهات الرسمية الفلسطينية، حيث نخضع جميعاً للاحتلال الذي يسعى للنيل منا، وبالتالي فإن مثل هذا المجلس، سيشكل أداة مهمة للحفاظ على المجتمع والحقوق الفلسطينية.وأكد، أن هذا المجلس، سيسعى من خلال عمله لتطوير وتأطير لعمل المنظمة، وتعميق لدورها على الأرض، خصوصاً في المخيمات، ما يدل على أن هذه المخيمات، التي كانت تعتبر قلاعاً ومراكز التحدي والصمود، ما زالت كذلك، وستبقى حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها.وشدد حميد على أن السلطة ومؤسسات الدولة كافة في خدمة هذا المجلس، وهذا المشروع وخدمة المخيمات، مثمناً هذه المبادرة التي تسعى من أجل استكمال العمل، من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن المحافظة جاهزة لتوفير كل الإمكانيات لها.وأشار القيادي الفتحاوي، محمد خليل اللحام، إلى أن المخيمات كانت السباقة دائماً في مواجهة كل المؤامرات، وأسقطت العديد من المؤامرات، التي كانت تستهدف النيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني، وبالتالي النيل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية.من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالمخيم محمد طه أبو عليا: إن هذه المبادرة تهدف الى صون كل التضحيات بالمخيم مؤكداً أن الفكرة اتت بالتشاور ما بين اللجنة الشعبية والفصائل بما يعزز من المكانة السياسية للمخيم، والتصدي لكل المظاهر السلبية ومحاولات الاستهداف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمخيم.ودعا المناطق والمخيمات الأخرى لأخذ زمام المبادرة والاستفادة من التجربة بمخيم الدهيشة، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لتعديل بعض التفاصيل لكل منطقة وفق أولوياتها واحتياجها وواقعها؛ لكن الفكرة العامة هي تعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية المجتمع من الداخل.من جهته، تحدث الأسير السابق والناشط، نضال أبو عكر، عن الفكرة وهدفها في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من استهداف وفساد وإفساد وإقصاء ومحسوبية، وارتفاع الشجارات والنزعات الداخلية في ظل حالة الانقسام التي ساهمت، وسهلت تعزيز حالة الاستهداف لمجتمعنا.