شؤون فلسطينية

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الفصائل الوطنية الفلسطينية، وفعاليات ومؤسسات مخيم الدهيشة الأهلية والشعبية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي، والذي سيشكل حاضنة وطنية شاملة لمتابعة الأوضاع بالمخيم، ورافعة وطنية؛ ليكون نموذجاً للمخيمات والمدن والقرى في المستقبل لتشكيل مجالس في كل منطقة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، دعم الدائرة ومنظمة التحرير لهذه المبادرة، وأهمية ما تم طرحه من عمل ومبادرة، وصولا لفعاليات إطلاق المجلس للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة.

وعبر عن جاهزية الدائرة لتقديم كل الدعم والتأييد لهذا المجلس الواعد، مشدداً على أن نجاحه يندرج في إطار وجهود عمل دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، البيت المعنوي والوحيد لفلسطين وشعبها لمواجهة المؤامرة الأميركية الإسرائيلية.

وشدد أبو هولي على أهمية أن نكون كفلسطينيين جاهزين للتصدي للهجمة، والاستهداف الرامي للنيل من الشرعية الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير، والابتعاد عن الخلافات، مهما بلغت.

بدوره، قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي في مخيم الدهيشة، يعتبر مبادرة مميزة لتشكيل أداة جديدة للحفاظ على الثوابت، من خلال إطار وأداة مجتمعية تحافظ على المواطنين وحقوقهم إلى جانب الجهات الرسمية الفلسطينية، حيث نخضع جميعاً للاحتلال الذي يسعى للنيل منا، وبالتالي فإن مثل هذا المجلس، سيشكل أداة مهمة للحفاظ على المجتمع والحقوق الفلسطينية.

وأكد، أن هذا المجلس، سيسعى من خلال عمله لتطوير وتأطير لعمل المنظمة، وتعميق لدورها على الأرض، خصوصاً في المخيمات، ما يدل على أن هذه المخيمات، التي كانت تعتبر قلاعاً ومراكز التحدي والصمود، ما زالت كذلك، وستبقى حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها.

وشدد حميد على أن السلطة ومؤسسات الدولة كافة في خدمة هذا المجلس، وهذا المشروع وخدمة المخيمات، مثمناً هذه المبادرة التي تسعى من أجل استكمال العمل، من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن المحافظة جاهزة لتوفير كل الإمكانيات لها.

وأشار القيادي الفتحاوي، محمد خليل اللحام، إلى أن المخيمات كانت السباقة دائماً في مواجهة كل المؤامرات، وأسقطت العديد من المؤامرات، التي كانت تستهدف النيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني، وبالتالي النيل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالمخيم محمد طه أبو عليا: إن هذه المبادرة تهدف الى صون كل التضحيات بالمخيم مؤكداً أن الفكرة اتت بالتشاور ما بين اللجنة الشعبية والفصائل بما يعزز من المكانة السياسية للمخيم، والتصدي لكل المظاهر السلبية ومحاولات الاستهداف الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمخيم.

ودعا المناطق والمخيمات الأخرى لأخذ زمام المبادرة والاستفادة من التجربة بمخيم الدهيشة، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لتعديل بعض التفاصيل لكل منطقة وفق أولوياتها واحتياجها وواقعها؛ لكن الفكرة العامة هي تعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية المجتمع من الداخل.

من جهته، تحدث الأسير السابق والناشط، نضال أبو عكر، عن الفكرة وهدفها في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من استهداف وفساد وإفساد وإقصاء ومحسوبية، وارتفاع الشجارات والنزعات الداخلية في ظل حالة الانقسام التي ساهمت، وسهلت تعزيز حالة الاستهداف لمجتمعنا.

أخبار ذات صلة

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أسامة حمدان: أبو مازن لم يُحرر القدس لنتباكى عليه ودفاعه عن حماس واجب

أسامة حمدان: أبو مازن لم يُحرر القدس لنتباكى عليه ودفاعه عن حماس واجب

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

منوعات

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي