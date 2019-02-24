توقيع ثلاثة عقود لمنح ضمن برنامج المشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)

ويذكر أنه منذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 61.8 مليار دولار للفلسطينيين، وقد صيغت مشاريع (GGP) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط منذ عام 2010.



رام الله - دنيا الوطنتم توقيع ثلاثة عقود منح، ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) اليوم من قبل سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو، وكل من رئيس بلدية عتيل، ورئيس بلدية قراوة بني حسان، ورئيس المجلس القروي لقرية فحمة، في مقر الممثلية اليابانية في رام الله، بقيمة إجمالية للتمويل 262,804 دولار.ستستخدم بلدية عتيل في طولكرم المنحة المقدمة بقيمة 84,675 دولار، لتحسين وصول مياه الشرب لـ 350 منزلاً في 7 مواقع في بلدة عتيل، من خلال استبدال 1600 متر من التمديدات القديمة والمهترئة.مجلس قروي فحمة، سيستخدم منحة بقيمة 89,129 دولاراً لحل مشاكل ضعف الكهرباء، وخطر الكوابل المكشوفة من خلال تمديد 800 متر من كوابل الكهرباء المعزولة، حيث سيستفيد من المشروع 2000 شخص بشكل مباشر.أما بلدية قراوة بني حسان، فستستخدم المنحة بقيمة 89,000 دولار لإعادة تأهيل شبكة المياه في البلدة من خلال تمديد 2000 متر من أنابيب المياه؛ لتحسين جودة وكمية المياه للسكان، حيث سيستفيد من المشروع 360 أسرة، إضافة إلى 67 منزلاً بشكل مباشر.وهنأ أوكوبو الهيئات الثلاث، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المشروع، مؤكداً التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، من منظور الأمن الإنساني، وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.