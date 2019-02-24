الاحتلال يَحتجز طاقم عيادة مُتنقلة شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طاقم العيادة المتنقلة التابعة للإغاثة الطبية، في قرية جب الذيب، شرق بيت لحم.وأوضح سائق العيادة المتنقلة، إبراهيم أبو شعيرة، أن قوات الاحتلال، اعترضت طريق طاقم العيادة المكون من طبيب وممرضتين ومتطوعتين أجنبيتين، واحتجزتهم لمدة ساعتين، وأعاقت عملهم وتقديم العلاج للمرضى من أهل القرية.