الحمد الله يتسلم تقرير كتاب فلسطين الإحصائي السنوي لعام 2018

الأحد، في مكتبه برام الله، تقرير كتاب فلسطين الإحصائي السنوي لعام 2018، من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض.



ويشمل التقرير، أهم المراجع الإحصائية الرسمية الشاملة حول الفلسطينيين، حيث يوفر إحصاءات حول أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، من النواحي السكانية، والديموغرافية، والاقتصادية، والجغرافية.



وأعرب الحمد الله عن ثقته العالية، واعتزازه بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والأسرة الإحصائية في فلسطين، مثمناً عملهم وجهودهم في توفير الإحصاءات، لاستخدامها في التخطيط ورسم السياسات من قبل الحكومة.



بدورها، شكرت عوض، رئيس الوزراء على اهتمامه ودعمه المتواصل لجهاز الإحصاء، وثقته والحكومة بالعمل الذي يقوم به الجهاز.



وأطلعت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، الحمد الله على مشاركة فلسطين، ممثلة برئيس الجهاز في اجتماع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، المرتقب بداية الشهر المقبل.



رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم