التنمية الاجتماعية: المالية لم تُبلغنا بموعد صرف مستحقات الشؤون

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، طلعت أبو جامع، الأنباء التي يجري تداولها حول تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، للضفة الغربية وقطاع غزة.





وقال أبو جامع، لـ "دنيا الوطن"، إنه لا يوجد موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، مضيفاً: "وزارة المالية لم تبلغنا بأي موعد لصرف المستحقات، وما يجري تداوله عار عن الصحة.





وأضاف أبو جامع: "نقدر أوضاع المواطنين، ونأمل أن يتم الإعلان قريباً عن موعد الصرف؛ إلا أنه لم يُحدد موعد حتى اللحظة".



