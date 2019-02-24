شؤون فلسطينية

السيسي يؤكد للرئيس عباس ضرورة بناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية

السيسي يؤكد للرئيس عباس ضرورة بناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما أكد الأخير على ضرورة بناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية.

وبحث الرئيسان مجمل التطورات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشكر الرئيس عباس، نظيره السيسي، على رعاية جمهورية مصر العربية، بقيادته، للمصالحة الفلسطينية، واتفقا على استمرار التنسيق بينهما، لما فيه مصلحة البلدين.

بدوره، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة الوطنية. 

وأضاف المتحدث الرسمى: أن الرئيس أكد استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية إستراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابى، لخلق المناخ المواتى لاستقرار الأوضاع على الأرض، خاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود، وفق ما نقل موقع صحيفة (اليوم السابع).

وشدّد الرئيس السيسي فى ذات السياق، على ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الفلسطينى، أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وأضاف راضى: أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى، بما يساهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء أمس السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تنعقد مساء اليوم الأحد، كما سيعقد عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة اليوم، وأولها القمة الثنائية التي جمعته مع السيسي.



أخبار ذات صلة

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أسامة حمدان: أبو مازن لم يُحرر القدس لنتباكى عليه ودفاعه عن حماس واجب

أسامة حمدان: أبو مازن لم يُحرر القدس لنتباكى عليه ودفاعه عن حماس واجب

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

القبض على سيدة بتهمة التزوير واختلاس 21 ألف شيكل في بيت لحم

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

مصرع طفل في حادث سير مُروع جنوب القطاع

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

أبو شهلا: القطاع الصناعي في الخليل يُشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

شركة جوال تُكرم الفائزين بدوري كرة السلة للموسم الحالي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

صيدم يبحث مع ممثل الهند الجديد توسيع التعاون التعليمي

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

القواسمي: فشل دعوة حماس في الحشد وخروج الحشود دعماً للرئيس رسالة قوية

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

أبو ضلفة: مسيرات التشكيك بالرئيس والمنظمة معيبة وحرف للبوصلة

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

إطلاق المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي بمخيم الدهيشة

منوعات

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

شاهد: حفل استقبال طفل ميغان ماركل يشعل غضب الأمير ويليام

مفاجأة .. &#34;الغيرة وكيد النسا&#34; تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

مفاجأة .. "الغيرة وكيد النسا" تدفع مطربة شهيرة لتسريب خبر زواج أنغام

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

سعودي يحصل على باز ذهبي بعد عرضه الاستثنائي الذي أشعل Arab Got Talent

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

عريب حمدان تُفجر مفاجآت: أحببت مسيحيًا.. وميس حمدان ابنة عمي ولكن؟

بلاغ ضد &#34;عمرو واكد&#34; بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

بلاغ ضد "عمرو واكد" بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

&#34;نكتة بايخة&#34; لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

"نكتة بايخة" لمجد القاسم تكتسح مواقع التواصل.. وتخلق أزمة بينه وبين أصالة نصري

عربي

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

شاهد: عمرو أديب يسخر من &#34;أمير قطر&#34; بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

شاهد: عمرو أديب يسخر من "أمير قطر" بعد مقاطعته القمة العربية الأوروبية

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

تظاهرات في لبنان تُطالب بالسماح بعقد الزواج المدني

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي

أردوغان: لا أقابل أشخاصاً مثل السيسي