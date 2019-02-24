السيسي يؤكد للرئيس عباس ضرورة بناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية











رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما أكد الأخير على ضرورة بناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية.وبحث الرئيسان مجمل التطورات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وشكر الرئيس عباس، نظيره السيسي، على رعاية جمهورية مصر العربية، بقيادته، للمصالحة الفلسطينية، واتفقا على استمرار التنسيق بينهما، لما فيه مصلحة البلدين.بدوره، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة الوطنية.وأضاف المتحدث الرسمى: أن الرئيس أكد استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية إستراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابى، لخلق المناخ المواتى لاستقرار الأوضاع على الأرض، خاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود، وفق ما نقل موقع صحيفة (اليوم السابع).وشدّد الرئيس السيسي فى ذات السياق، على ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الفلسطينى، أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.وأضاف راضى: أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى، بما يساهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء أمس السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تنعقد مساء اليوم الأحد، كما سيعقد عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة اليوم، وأولها القمة الثنائية التي جمعته مع السيسي.