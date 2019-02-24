وزارة التربية تَتَسلّم مشروع إنشاء مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في دورا

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للأبنية، مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في مدينة دورا، مديرية جنوب الخليل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليوناً ومئتين وثمانين ألف دولار امريكي.وأوضحت الوزارة، أن المشروع اشتمل على إضافة (16) غرفة صفية ووحدة إدارية، بالإضافة إلى الغرف التخصصية من مختبر علوم، ومختبر تكنولوجيا، ومكتبة، وغرفة حرف، وفنون، ومرافق أخرى، وساحات، بالإضافة إلى تركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة؛ لتوليد الكهرباء، والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، مما يعزز توجهات الوزارة، نحو مدارس خضراء ومستدامة.وأشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، التي تسعى الوزارة لتحقيقها، من حيث تأمين العزل الحراري، والعزل الصوتي، وتوفير البيئة الداخلية والخارجية المناسبة للطلبة، مؤكداً أن هذا المشروع، سيسهم في تحسين البيئة التعليمية من حيث استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة، وتوفير الغرف التخصصية اللازمة.