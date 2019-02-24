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فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها

فتح: إبعاد سلهب وبكيرات في القدس لن يثنينا عن الدفاع عنها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) أن ما تقوم به إسرائيل في القدس وباحات المسجد الأقصى، جرائم حرب حقيقية، وأعلى درجات الارهاب المنظم، الذي تمارسة عصابات الاحتلال الإسرائيلية، وإعلان
حرب دينية، ستحرق الأخضر واليابس في المنطقة برمتها، وأن استمرار العبث الإسرائيلي بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحديداً المسجد الأقصى المبارك، هو اعتداء وتلاعب واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع.

وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إن إبعاد الشيخين الجليلين عبد العظيم سلهب، وناجح بكيرات، واعتقال قيادات حركة فتح
في البلدة القديمة في القدس، وضواحيها، لن يثنينا في حركة فتح عن المضي قدماً في الذود والدفاع عن أغلى ما نملك من مساجد وكنائس وتاريخ ورواية وهويتنا الوطنية وعاصمتنا الأبدية القدس، وأن حكومة الاحتلال مُخطئة تماماً حين تظن أنها يمكن أن تُخرس صوت الحق الفلسطيني الصادح بالحرية والاستقلال.

وطالب القواسمي العالمين العربي والإسلامي بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المسجد الأقصى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأن الدفاع عنه واجب ديني ووطني، وهو فرض عين على كل من يستطيع الدفاع عنه، داعياً شعبنا في كل أماكن تواجده إلى شد الرحال للمسجد الأقصى؛ تلبية لنداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "لا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا".

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