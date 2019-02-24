الأسرى ينفّذون خطوات احتجاجية ضد نصب أجهزة التشويش

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن الأسرى في معتقلات (نفحة، وريمون، وإيشل، ومجدو، وجلبوع، والنقب) أعلنوا بأنهم سيقومون بخطوات نضالية؛ احتجاجاً على نصب أجهزة تشويش في معتقل (النقب)، الأمر الذي أدّى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة، وإصابة أحد الأسرى.وأشار نادي الأسير إلى أن أولى الخطوات، ستكون رفض فحص النوافذ والأرضيات، إضافة إلى خطوات أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.