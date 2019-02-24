عبد الله صيام: الاحتلال يهدف من الاعتقالات بالقدس لكسر إرادة المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن هدف الاحتلال من حملة الاعتقالات في القدس، التي طالت رموزاً دينية ووطنية وشعبية، هو كسر إرادة المقدسيين؛ للتكمن من تمرير مخططاته الكارثية بالقدس، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.وتوقع صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن تتوسع حملة الاعتقالات؛ لتطال أعداداً أخرى من قيادات القدس في خضم الهبة الجديدة، التي يخوضها المقدسيون، وعنوانها "باب الرحمة والمسجد الأقصى" .وأوضح صيام، أن الاحتلال يلعب بالخطوط الحمراء، التي ستنتقل إلى كل المناطق بالضفة، ويتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في القدس والمسجد الأقصى.